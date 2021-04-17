Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Savaşçı
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:45 Savaşçı
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
22:45 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika