17 Nisan 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Savaşçı

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 Savaşçı

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:30 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

22:45 Sen Çal Kapımı