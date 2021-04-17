17 Nisan 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

17 Nisan 2021 Tv 2 Yayın Akışı
17.04.2021 06:42
17 Nisan 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:45 Rehber
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yaşamak Güzel Şey
23:15 Şeref Kanunu
Son Dakika Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi