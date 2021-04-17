Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Union Berlin
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Stadyum
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:25 Hava Durumu
14:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adana Demirspor - GZT Giresunspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika