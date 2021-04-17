17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Union Berlin

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Stadyum

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Avrupa Stüdyosu

14:25 Hava Durumu

14:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - GZT Giresunspor

21:00 Stadyum