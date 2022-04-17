Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Üç Kuruş
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
23:30 Aziz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika