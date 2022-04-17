17 Nisan 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 Üç Kuruş

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

23:30 Aziz