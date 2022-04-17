17 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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17 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

17.04.2022 06:42
17 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

17 Nisan 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Goller

03:00 Başlama Vuruşu

05:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:25 Ankara Keçiörengücü - Altaş Denizlispor

16:30 Spor Bülteni

16:55 Tuzlaspor A.Ş. - Gençlerbirliği

19:00 Spor Merkezi

20:25 İstanbulspor A.Ş - Bursaspor

22:30 Futbol Gecesi

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İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 17 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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