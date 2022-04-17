17 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kara Tahta

02:55 Sahur Bereketi

04:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:50 Kalk Gidelim

08:55 Kara Tahta

11:50 Enine Boyuna

13:00 Bir İyilik Hikayesi

13:10 Kasaba Doktoru

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:05 Teşkilat