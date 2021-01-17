17 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Sanal Direktör

00:30 Maç Saati

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:15 Süper Lig

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Sanal Direktör

05:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Gamer

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

10:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

11:00 Süper Lig

11:00 Sanal Direktör

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Gamer

13:00 Maç Başlıyor

13:30 İH Konyaspor - Göztepe

13:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 İH Konyaspor - Göztepe

14:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor

15:30 Maç Sonu

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

16:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

17:00 Süper Lig

17:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

19:45 Süper Lig

19:45 Devre Arası

20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Beşiktaş - Galatasaray

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

23:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

23:30 Taraftar

23:30 Gamer