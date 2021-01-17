Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Sanal Direktör
00:30 Maç Saati
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:15 Süper Lig
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 Sanal Direktör
05:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Gamer
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
10:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
11:00 Süper Lig
11:00 Sanal Direktör
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Gamer
13:00 Maç Başlıyor
13:30 İH Konyaspor - Göztepe
13:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 İH Konyaspor - Göztepe
14:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
15:30 Maç Sonu
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
16:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
17:00 Süper Lig
17:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
19:45 Süper Lig
19:45 Devre Arası
20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Beşiktaş - Galatasaray
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
23:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
23:30 Taraftar
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika