17 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

17 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

17 Ocak 2021 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Akıl Çemberi 01:40 CNN TÜRK Masası 05:00 Gece Haberleri 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 09:00 Haber 09:40 Çalışan Türkiye 09:40 Üretim Rotası 10:00 Haber 10:30 Müfettiş 11:00 Haber 12:00 Haber 13:00 Haber 14:00 Haber 14:40 Baştan Sona Sağlık 15:00 Haber 16:00 Haber 17:00 Haber 18:00 5N1K 18:00 Ana Haber 21:00 Ne Oluyor? 21:00 CNN TÜRK Masası

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