17 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fiorentina - Inter

08:40 Almanya Bundesliga Özetler

08:45 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Süper Lig Özetler

09:20 Efsanelerin İzinde

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Stadyum

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Bülteni

12:00 Yüz Yüze Futbol

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:45 Spor Kitaplığı

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

15:00 Spor Bülteni

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Derbi Özel

17:55 Hava Durumu

18:00 Stadyum

18:30 Dakika Skor

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum