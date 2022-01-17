Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 İtalya Serie A Özetler
05:00 İleri Üçlü Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Inter - Juventus
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü
15:30 Spor Bülteni
15:55 İstanbulspor A.Ş.- Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Kocaelispor - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika