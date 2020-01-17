17 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" sona erecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Takım Gaziantep'e hareket edecek.

17.30 Kafilenin kentte karşılanışı.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda Demir Grup Sivasspor mücadelesinin çalışmaları devam edecek.

GALATASARAY

Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Giresunspor

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

BASKETBOL

THY EuroLeague

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi

AVRUPA LİGLERİ

22.30 Schalke 04 - M'gladbach ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)