17 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor
SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" sona erecek.
FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.30 Takım Gaziantep'e hareket edecek.17.30 Kafilenin kentte karşılanışı.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Demir Grup Sivasspor mücadelesinin çalışmaları devam edecek.
GALATASARAYYukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Ekol Göz Menemenspor - Giresunspor
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI17.00 Malta - Türkiye (Hazırlık maçı - Centenary Stadı)
BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - Asvel
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi18.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe OpetAXA Sigorta Efeler Ligi18.30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ
22.30 Schalke 04 - M'gladbach ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)