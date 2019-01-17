Son Dakika Haberleri: 17 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

17 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Aydın Yılmaz: "Yurt dışı hayallerim sakatlıklar nedeniyle gerçekleşmedi""Genç futbolcular artık çok bilinçli""Sakatlıkları atlattım ve artık oynamaya ihtiyacım var""Türkiye'de kalmak istiyorum""Fatih Terim'in üzerimde çok emeği var""Şampiyonluk yarışı Başakşehir, Beşiktaş ve...

17 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) Aydın Yılmaz: "Yurt dışı hayallerim sakatlıklar nedeniyle gerçekleşmedi"

"Genç futbolcular artık çok bilinçli"

"Sakatlıkları atlattım ve artık oynamaya ihtiyacım var"

" Türkiye'de kalmak istiyorum"

" Fatih Terim'in üzerimde çok emeği var"

"Şampiyonluk yarışı Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçer"

"Galatasaray'ın başında Fatih Terim gibi önemli bir teknik adam var"

BAŞAKŞEHİR'DE ABDULLAH AVCI İLE SÖZLEŞME YENİLENİYOR

11.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı için imza töreni düzenlenecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlanacak. (Basına kapalı)

16.00 Siyah-Beyazlı ekip İzmir'e uçacak ve karayoluyla Manisa'ya geçecek.

17.00 Takımın karşılanışı.

ANTALYASPOR

11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

11.30 Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe

BASKETBOL

-Kadınlar Euroleague

20: 30 TTT Riga - Hatay BŞB

-Euroleague

23: 00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

-Erkekler CEV Cup

19: 00 Olympiacos Piraeus - İstanbul BBSK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:28 Kaynak: DHA

Genç, Beşiktaş, Başakşehir, Türkiye, Spor
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