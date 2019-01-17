17 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Aydın Yılmaz
: "Yurt dışı hayallerim sakatlıklar nedeniyle gerçekleşmedi"
"Genç
futbolcular artık çok bilinçli"
"Sakatlıkları atlattım ve artık oynamaya ihtiyacım var"
" Türkiye
'de kalmak istiyorum"
" Fatih Terim
'in üzerimde çok emeği var"
"Şampiyonluk yarışı Başakşehir
, Beşiktaş
ve Galatasaray
arasında geçer"
"Galatasaray'ın başında Fatih Terim gibi önemli bir teknik adam var"
BAŞAKŞEHİR'DE ABDULLAH AVCI İLE SÖZLEŞME YENİLENİYOR
11.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
için imza töreni düzenlenecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü
karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlanacak. (Basına kapalı)
16.00 Siyah-Beyazlı ekip İzmir
'e uçacak ve karayoluyla Manisa
'ya geçecek.
17.00 Takımın karşılanışı.
ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz
basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
11.30 Kayserispor
maçı hazırlıkları sürecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe
BASKETBOL
-Kadınlar Euroleague
20: 30 TTT Riga
- Hatay
BŞB
-Euroleague
23: 00 Gran Canaria
- Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
-Erkekler CEV Cup
19: 00 Olympiacos
Piraeus - İstanbul
BBSK