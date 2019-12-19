17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ören İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci bulantı ve kusma şikayeti ile öğretmenlere başvurdu. Okul idaresi tarafından 17 öğrenci Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavileri yapılan 17 öğrenci daha sonra taburcu edildi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.


Öte yandan aynı yemeğin ilçede taşımalı eğitim yapan 51 okuldaki toplam 5 bin öğrenciye dağıtıldığı diğer okullardan herhangi bir şikayet alınmadığı ifade edildi.


Kdz. Ereğli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yediği yemekten numune aldı. Öğrenci ve velileri gıda zehirlenmesi iddiası ile ilgili olarak polise ifade verirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:50 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika Haber
23:46 Fransa'da hükümet ve sendikalar anlaşamadı: Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek - Son Dakika Haber
23:27 Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçildi - Son Dakika Haber
23:18 Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Son Dakika Haber
23:03 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]