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17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:59 Kaynak: AA
Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kılavuz Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 17 öğrencisi ile 1 öğretmen, şehir merkezinde bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler ve öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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