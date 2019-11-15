Son Dakika Haberleri: 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 17 öğrencisi ile 1 öğretmen, şehir merkezinde bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler ve öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:59 Kaynak: AA
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