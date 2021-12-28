17 Şehirde 18 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin Eş Zamanlı Açılış Töreni Yapıldı

Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in İzmir'in Foça ilçesinde katıldıkları törenle, 17 ilde eş zamanlı olarak ceza infaz kurumlarındaki 18 adalet mesleki eğitim merkezinin toplu açılışı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Vali Yardımcısı Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Serkan Özel, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Türkoğlu Adalet ve Meslek Lisesi Müdürü Atilla Tunçdöken, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen programı video konferans ile takip etti. Video konferans ile 17 ilin eş zamanlı katılım sağladığı programda, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri ile birlikte Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve beraberlerindeki heyet ile birlikte açılış töreninin ardından Adalet Mesleki Eğitim Merkezini ziyarette bulundu.

Mesleki Eğitim Merkezindeki bölümler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Coşkun, mesleki eğitim gören hükümlülere ve kurs öğreticilerine başarılar diledi. Vali Coşkun, program sonunda Ceza İnfaz Kurumu Semt Polikliniği ve Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına da ziyaretlerde bulundu.