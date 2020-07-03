17 şehirden 21 araştırmacı korona virüsün toplumsal davranış eğilimini inceledi - Son Dakika

17 şehirden 21 araştırmacı korona virüsün toplumsal davranış eğilimini inceledi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye'nin 17 farklı şehrinde yaşayan 21 yerel araştırmacı, korona virüs pandemisinin toplumsal davranışlara üzerindeki etkilerini yaptıkları araştırmayla ortaya koydu.

DENİZLİ (İHA) – Türkiye'nin 17 farklı şehrinde yaşayan 21 yerel araştırmacı, korona virüs pandemisinin toplumsal davranışlara üzerindeki etkilerini yaptıkları araştırmayla ortaya koydu.

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Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının Türkiye'deki etkisi de devam ediyor. 17 şehirdeki 21 yerel araştırmacının bir araya gelerek oluşturduğu İMECE Araştırma Grubu, halkın korona virüs salgını süreci hakkındaki düşüncelerini ve davranış değişimlerini öğrenmeyi amaçlayan bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmayla halkın korona virüs sürecindeki davranış değişimlerinin ve salgın sonrası yaşam hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesi hedeflendi.


Korona virüs araştırması, ülke genelinde 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile görüşülerek gerçekleştirildi Araştırma raporu 80 şehirden toplam 4 bin 488 katılımcının verileri ile hazırlandı. Görüşmeler online, telefonla anket ve yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı model alınarak belirlendi. Nüfus, yaş, cinsiyet, eğitim istatistikleri araştırma örnekleminin belirlenmesinde ve örneklemin dağılımında belirleyici rol üstlendi. Uygulama çalışmaları 10-26 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın hata payı yüzde 95, güven aralığı içerisinde artı eksi yüzde 1,5 puan olarak ifade edildi.


Salgın sürecinde canla başla çalışan ve fedakarca görev yapan tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına ithaf edilen araştırmanın rapor haline getirilen sonuçları, İMECE Araştırma Grubunun resmi internet sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. - DENİZLİ

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 şehirden 21 araştırmacı korona virüsün toplumsal davranış eğilimini inceledi - Son Dakika

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