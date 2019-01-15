Son Dakika Haberleri: 17'si Görevde 22 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

17'si Görevde 22 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

17'si Görevde 22 Asker Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için sabah saatlerinde 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17'si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

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