17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor - Son Dakika

17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor

07.12.2020 12:02
17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor, System.String[]

17 sporcusu korona virüse yakalanan 2. Lig ekibi Kocaelispor, çarşamba günü yapılacak ikinci testlerin sonucuna göre Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.

17 sporcusu korona virüse yakalanan 2. Lig ekibi Kocaelispor, çarşamba günü yapılacak ikinci testlerin sonucuna göre Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.

Covid-19 testi pozitif çıkan 17 sporcusunu karantinaya alarak tesisleri tamamen dış dünyaya kapatan Kocaelispor'da gözler çarşamba günü yapılacak ikinci testlere çevrildi. Sporcuların tesislerde ikişerli gruplar halinde antrenman yaptığı ve 10 sporcunun karantina süresi dolacak olan Kocaelispor'da çarşamba günü ikinci testler yapılacak. Testlerin negatif çıkması halinde Şanlıurfaspor maçına çıkmak için yeterli kadro sayısına ulaşılacak. Kalan 7 sporcu ise karantina süresi sonunda yapılacak testin neticesine göre Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak kafileye dahil olacak.

İLK GRUPTAKİ 10 FUTBOLCUNUN SÜRESİ DOLUYOR

Kocaelispor'da virüse yakalanan ilk grupta Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram Olgun, Haşim Arda Sarman, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Mervan Yusuf Yiğit, Numan Çürüksu, Murat Cem Akpınar ve İsmet Yumakoğulları bulunuyor. Bu grubun karantina süresi bitiyor. Karantinadaki oyuncuların testleri negatif çıkması halinde 13 Aralık'ta Şanlıurfaspor ile oynanacak lig karşılaşmasında forma giymeleri bekleniyor.

İKİNCİ GRUPTAKİ 7 OYUNCU ANTEP'E YETİŞECEK

Karantinada olan ikinci grupta ise Ramazan Çevik, Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Doğukan Kaya, Eren Türkkal, Berat Kartal ve Yiğitali Bayrak bulunuyor. Oyuncuların karantina sürelerinin dolması, testlerinin de negatif çıkması halinde Gaziantep FK ile oynanacak kupa maçı öncesinde takıma dahil olması bekleniyor.

2 MAÇI ERTELENMİŞTİ

Kocaelispor'un 3 Aralık'taki Anagold 24Erzincanspor ve 9 Aralık'taki Hekimoğlu Trabzon maçları Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı için çıkacağı deplasman yolculuğundan Gaziantep FK maçının ardından dönecek. Takım deplasman yolculuğuna çıktığı takdirde Urfa'dan Antep'e geçecek.

-İHA-

17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor
17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor

Şanlıurfaspor, Kocaelispor, Koronavirüs, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 17 sporcusu karantinada olan Kocaelispor ikinci testlerin sonucunu bekliyor - Son Dakika Spor


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