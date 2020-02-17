17 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:15 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:15 Süper Lig Maç Sonu

07:00 Maç Saati

07:15 Özel Röportaj

07:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

15:30 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

20:45 Devre Arası

21:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 STSL Maç Özetleri