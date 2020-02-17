17 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 17 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

17 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

31 dakika önce

17 Şubat 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

17 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Süper Lig Özetler

01:30 TFF 1. Lig Özetler

02:00 Stadyum

04:45 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:00 Futbol Anadolu

20:30 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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