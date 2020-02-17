17 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Süper Lig Özetler
01:30 TFF 1. Lig Özetler
02:00 Stadyum
04:45 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
19:00 Futbol Anadolu
20:30 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra