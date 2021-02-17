17 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

17 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı
17.02.2021 06:42
17 Şubat 2021 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
01:30 Senden İyi Yok
02:15 Kanıt
02:30 Rehber
03:30 Çok Gezenti
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı Damat
04:40 Çocuklar Duymasın
05:00 Rehber
05:50 Müzik
06:00 İkizler Memo-Can
06:00 Güllerin Savaşı
09:00 Akasya Durağı
11:45 Evim Şahane
13:30 Çalıkuşu
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı