17 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi
1 saat önce
SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor16: 00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor16: 00 Kayserispor - Göztepe19: 00 Kasımpaşa - GalatasarayBEŞİKTAŞTakım izinliSPOR TOTO 1.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- Demir Grup Sivasspor
16: 00 Trabzonspor
- Aytemiz Alanyaspor
16: 00 Kayserispor
- Göztepe
19: 00 Kasımpaşa
- Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
16: 00 Altınordu
- Gazişehir FK
16: 00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor
19: 00 Afjet Afyonspor - Giresunspor
19: 00 Adanaspor
- İstanbulspor
BASKETBOL
Erkekler Türkiye Kupası
Finali-
19.00 Fenerbahçe Beko
- Anadolu Efes
Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14: 00 Çukurova
Basketbol Kulübü - İstanbul Üniversitesi
14: 00 Beşiktaş
- Botaş
16: 00 Fenerbahçe - Hatay
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi -
14: 00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
17: 30 Nilüfer Bld. - Aydın
B.Şehir Bld.
16: 00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - VakıfBank
15: 00 Fenerbahçe Opet
- Çanakkale
Bld.
17: 30 Türk Hava Yolları
- Karayolları
17: 00 Eczacıbaşı
VitrA - Beşiktaş
Efeler Ligi -
15: 30 Tokat
Bld. Plevne - Galatasaray
16: 30 Maliye Piyango
- Halkbank
ATLETİZM
Balkan Salon Atletizm
Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy
Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi
Fenerbahçeli Efsane Alex de Souza, Konyaspor Maçını Tribünde Takip Etti
Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram
Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü