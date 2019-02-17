Son Dakika Haberleri: 17 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi

17 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor16: 00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor16: 00 Kayserispor - Göztepe19: 00 Kasımpaşa - GalatasarayBEŞİKTAŞTakım izinliSPOR TOTO 1.

17 Şubat Pazar Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor

16: 00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

16: 00 Kayserispor - Göztepe

19: 00 Kasımpaşa - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

16: 00 Altınordu - Gazişehir FK

16: 00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor

19: 00 Afjet Afyonspor - Giresunspor

19: 00 Adanaspor - İstanbulspor

BASKETBOL

Erkekler Türkiye Kupası Finali-

19.00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Kadınlar Basketbol Süper Ligi - 

14: 00 Çukurova Basketbol Kulübü - İstanbul Üniversitesi

14: 00 Beşiktaş - Botaş 

16: 00 Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14: 00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

17: 30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld. 

16: 00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank

15: 00 Fenerbahçe Opet - Çanakkale Bld.

17: 30 Türk Hava Yolları - Karayolları

17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş

Efeler Ligi -

15: 30 Tokat Bld. Plevne - Galatasaray

16: 30 Maliye Piyango - Halkbank

ATLETİZM

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:04 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor
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