17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

7 saat önce

Çaykur RizesporBEŞİKTAŞ11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

BASKETBOL

15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Spor Salonu)

16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)


Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, genç oyuncusu Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı
Mecnun Otyakmaz, TFF ve MHK'ye isyan etti: Bu size son uyarım Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:37:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]