17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
BASKETBOL15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Spor Salonu)16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)