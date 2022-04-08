Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı

08.04.2022 12:46

Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu.

Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir dönercide bir şahıs, belinden çıkardığı tabancayla temizlik işçisini yaraladı. Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan temizlik işçisi hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Elinde silahla olay yerinden kaçan şüpheli, kısa süre sonra Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kız arkadaşının evinde yakalandı. 17 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin yakalandığında alkollü olduğu, şakalaşırken silahın ateş aldığını söylediği bildirildi.

Olay Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İşyerinden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak yerde yatan Manavgat Belediyesi'nde temizlik işçisi Derya Mutlu 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından elinde tabanca ile kaçan ırmak kenarında bulunan bir işyerinde badigard olarak çalıştığı belirtilen S.A, olaydan kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine 400 metre mesafedeki kız arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen şüphelinin, kendisini yakalayan asayiş ekiplerine, şakalaşırken tabancanın ateş aldığını, korkup kaçtığını söylediği bildirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"Antalya'ya sevk edildi"

Yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Derya Mutlu'nun yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı
Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi, temizlik işçisini vurdu... Kız arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika


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