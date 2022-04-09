17 suç kaydı bulunan şahıs temizlik işçisini ağır yaraladı - Son Dakika
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17 suç kaydı bulunan şahıs temizlik işçisini ağır yaraladı

09.04.2022 00:57
17 suç kaydı bulunan şahıs temizlik işçisini ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir dönercide bir şahıs, belinden çıkardığı tabancayla temizlik işçisini ağır yaraladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir dönercide bir şahıs, belinden çıkardığı tabancayla temizlik işçisini ağır yaraladı. Kız arkadaşının evinde yakalanan ve 17 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin yakalandığında alkollü olduğu, şakalaşırken silahın ateş aldığını söylediği bildirildi.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İşyerinden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak yerde yatan Manavgat Belediyesi temizlik işçisi Derya Mutlu (44) 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından elinde tabanca ile kaçan, ırmak kenarında bulunan bir işyerinde güvenlik olarak çalıştığı belirtilen S.A., olaydan kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine 400 metre mesafedeki kız arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen şüphelinin, kendisini yakalayan asayiş ekiplerine, şakalaşırken tabancanın ateş aldığını, korkup kaçtığını söylediği bildirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Antalya'ya sevk edildi

Yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Derya Mutlu'nun yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. - ANTALYA

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Derya Mutlu, Manavgat, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 suç kaydı bulunan şahıs temizlik işçisini ağır yaraladı - Son Dakika


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