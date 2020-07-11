17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış - Son Dakika

17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış

Antalya'da birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı.

Antalya'da birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı. 17 ayrı suçtan aranan C.U.'nun cezaevinden firar ettikten sonra 6 yıldır kardeşine ait kimlikle yaşadığı belirlendi.

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, JASAT ve İstihbarat Şube ekipleri 17 ayrı suçtan araması bulunan aynı zamanda cezaevi firarisi olan C.U.'yu Ulualan mevkisinde ikametinden kaçarken, 8 ayrı suçtan aranan C.D. ise Yayla mahallesinde akrabasının evinde yakalandı. Yakalandığında üzerinde kardeşine ait kimlik çıkan C.U.'nun hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, yaralama, 2 adet 213 sayılı kanuna muhalefet, 7 adet çeşitli hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, mala zarar verme ve 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere 17 ayrı suçtan arandığı şahsın 6 yıldır cezaevi firarı olduğu bildirildi.


Akrabasının evinde yakalandı


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Yayla Mahallesinde bir akrabasının evinde yakalanan C.D. isimli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık mala zarar verme ve kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı bildirildi. C.U. ve C.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]