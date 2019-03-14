Son Dakika Haberleri: 17 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

17 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

22 dakika önce

Batman'da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.

17 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Batman'da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 17 farklı suçtan aranması ve 34 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Batman, 3. Sayfa
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