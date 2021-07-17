Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Hercai
05:00 Maria ile Mustafa
08:00 Baş Belası
10:30 Baş Belası
13:20 Kalp Yarası
16:10 İnanılmaz Aile 2
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika