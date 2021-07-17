Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet
01:00 CONCACAF Gold Cup Maç Özetleri
01:30 Guadeloupe - Jamaika
03:30 CONCACAF Gold Cup Maç Özetleri
04:00 Surinam - Kosta Rika
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:00 Kolaysa Anlat
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
22:30 Sezonun Golleri : A. Hatayspor
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika