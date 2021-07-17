17 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Dizi

04:00 Dizi

07:00 Oynat Bakalım

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye 2021

13:30 Sinema

18:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021