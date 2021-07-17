Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kazara Aşk
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete
06:15 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika