Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Yarı Final Maçı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
10:20 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
11:00 Spor Bülteni
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
15:55 Kayserispor - Samsunspor
18:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
20:55 Efsanelerin İzinde
21:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika