Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Köpek Balığı İstilası 5
02:00 Köpek Balığı İstilası 5
03:15 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Çinliler Geliyor
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika