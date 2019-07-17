17 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi (görüntülü-fotoğraflı)

Hikmet Karaman Kayserispor'un yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve birikimleri sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar"

Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz

"Sergen Yalçın ile iyi bir iletişimimiz var"

"2-3 transfer daha yapacağız"

GALATASARAY

11: 00 Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar bugün Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.30 Siyah-Beyazlı takım Pendikspor ile Riva'da hazırlık maçı oynayacak

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR GÜNÜ

21.00 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertliler 3'üncü hazırlık maçını oynayacak

19: 00 Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach

GAZİŞEHİR

16: 00 Gazişehir FK hazırlık maçında Rapid Bükreş ile Bolu'da karşılaşacak

KASIMPAŞA

İstanbul ekibinde yeni sezon hazırlıkları sürecek

KAYSERİSPOR

sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı başladı. Sabah kros akşam top ile çalışmalar yapılacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi 1'inci Ön Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.