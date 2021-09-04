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17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı - Son Dakika

17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

04.09.2021 11:25
17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı, System.String[]

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019'dan, TÜBİTAK tarafından da 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti'nde...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019'dan, TÜBİTAK tarafından da 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti'nde start verildi.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Elektrikli araçlar, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlandı.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda, yetenekli gençler, tasarladıkları çevre dostu araçlarla mücadele ediyor.

Öte yandan yarınki finalleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da yerinde takip etmeleri bekleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti'nde start verildi.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile yine bu yıl TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda yetenekli gençler tasarladıkları çevre dostu araçlarla mücadele edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarınki kapanış seremonisinde konuşma yapacağı etkinliği, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da yerinde takip etmesi bekleniyor.

Havacılık, Teknofest, Körfez, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı - Son Dakika


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