Son Dakika Haberleri: 17. Türk-Alman Ticaret Günleri başlıyor

17. Türk-Alman Ticaret Günleri başlıyor

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerinin buluşturacak 17. Türk-Alman Ticaret Günleri'ne 15 Nisan 2019 Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.

17. Türk-Alman Ticaret Günleri başlıyor, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerinin buluşturacak 17. Türk-Alman Ticaret Günleri'ne 15 Nisan 2019 Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:59 
Ekonomi
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