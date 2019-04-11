17. Türk-Alman Ticaret Günleri başlıyor
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerinin buluşturacak 17. Türk-Alman Ticaret Günleri'ne 15 Nisan 2019 Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerinin buluşturacak 17. Türk-Alman Ticaret Günleri'ne 15 Nisan 2019 Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:59
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