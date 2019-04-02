Son Dakika Haberleri: 17. Türkiye Spor Ödülleri Sahiplerini Buluyor

17. Türkiye Spor Ödülleri Sahiplerini Buluyor

1 saat önce

17. kez düzenlenecek Türkiye Spor Ödülleri, dünya yıldızlarının katılımı ile 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

17. Türkiye Spor Ödülleri Sahiplerini Buluyor, System.String[]
17. kez düzenlenecek Türkiye Spor Ödülleri, dünya yıldızlarının katılımı ile 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri, 15 Nisan Pazartesi Kalamış'taki bir otelde düzenlenecek Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi'nde görkemli bir tören ile sahiplerini bulacak. Dünyaca ünlü efsane futbol adamları ünlü İtalyan teknik adam Marcello Lippi, İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg gecenin onur konuğu olarak İstanbul'da olacak. 14 Nisan günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini de izleyecek olan ünlü spor adamları 3 gün Türkiye'de kalacak. Organizasyonda ayrıca dünyaca ünlü Rumen pop yıldızı Akcent de konser verecek.

Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi

Spor Türkiye Medya ve Türkiye Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklamada, "Türkiye Spor Ödülleri tam 17 yıldız kesintisiz olarak yapılmakta. Her yıl üstüne koyarak daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Bu yıl da gecemizi "Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi" olarak yapıyoruz. Sporda vefanın, emeğin ve barış mesajlarının verileceği örnek bir organizasyon yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben burada emeği geçen başta Efsane Sporcular Derneği Başkanı Resai Ersoy olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

28 kategorinin anketle belirlendiği organizasyonda 12 basın kategorisi de ödül sahibi olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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