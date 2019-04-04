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Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz
, 17. Ulusal Sinirbilim Kongresinde, sinirbilimde en yeni gelişmelerin paylaşıldığı geniş bilimsel program ve katılımcılar arasında yeni proje ortaklıkları için verimli akademik platform sunmaya çalışacaklarını söyledi.
Yılmaz, TÜBAS desteği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) ev sahipliğinde organize edilen, "17. Ulusal Sinirbilim Kongresi"nin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, yaklaşık 25 yıl önce başlatılan sinirbilim toplantılarının 2001 yılından itibaren Ulusal Sinirbilim Kongresi olarak her yıl düzenlendiğini belirtti.
TÜBAS'ın 1991 yılında kurulduğunu anımsatan Yılmaz, başkanlık görevini 4,5 yıl önce büyük özveriler ortaya koyan bilim insanlarından devraldığını ifade etti.
Yılmaz, derneği hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Multidisipliner kongre kapsamında düzenlenecek konferanslara 8 davetli konuşmacının katılacağını aktaran Yılmaz, 9 sempozyum, 3 panel, 51 sözlü ve 86 da poster sunumu yapılacağını dile getirdi.
Yılmaz, kursların, kongrelerin ayrılmaz parçası olduğuna da dikkati çekerek, kongrenin ilk gününde "İnsan ve sıçan beyninin karşılaştırılmalı nöroanatomisi", "Uyku hastalıkları, EEG ile bilişsel becerinin ilişkisi, MATLAB uygulamaları", "Transkriptom verilerinin biyoinformatik analizi" konulu teknolojik destekli kurslar düzenlendiğini belirtti.
Kongrede değerli ulusal sinirbilimci kitlesinin ağırlanacağına işaret eden Yılmaz, "Kongremizde, sinirbilimde en yeni gelişmelerin paylaşıldığı geniş bilimsel program ve katılımcılar arasında yeni proje ortaklıkları için verimli akademik platform sunmaya çalışacağız." dedi.
Açılış programında, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu
ile KTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Eşbaşkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar da selamlama konuşması yaptı.
Yılmaz, TÜBAS Onursal Başkanı Prof. Dr. Gönül Peker ile Prof. Dr. Reha Erzurumlu'ya plaket sundu.
Kongre, 7 Nisan
'da gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.