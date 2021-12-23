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17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı - Son Dakika

17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı

23.12.2021 12:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen 17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen 17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, burada yaptığı konuşmada, ilki 2004'te yapılan ve aradan geçen 17 yıl boyunca başarı elde eden eserleri, alanında tanınmış misafirleri ve sektöre yönelik sağladığı katkıları ile ülkenin saygın film festivalleri arasına adını yazdıran Uluslararası Kar Film Festivali'nin bir yenisini daha düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Farklı ülke sinemaları içinde ana akım sinemanın dışında kalan pek çok alternatif sinema anlayışı ve ürünler, çoğu kez festivaller yoluyla ortaya çıkmaktadır." diyen Özer, festivalleri, yeni ve farklı olanın temsil olanağı bulduğu bir alan olarak değerlendirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Film festivalleri bugün, büyük ya da küçük kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından biridir. Şehirlerin sesi festivallerle duyurulur. 17 yıldır başarıyla yürütülen Uluslararası Kar Film Festivali de hem şehrimizin hem de üniversitemizin dilidir, sesidir. Erzurum'un kültür sanat şehri niteliğine artı değer kazandıracağına yürekten inandığım 17. Uluslararası Kar Film Festivalinin hayırlı olmasını diliyorum."

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ise İran ve Türk halkı arasındaki derin tarihi kültürel ve dilsel ortaklıkların yanı sıra, manevi mirasa sahip olmanın, her iki ülkede profesyonel sanatçı ve yönetmenlerin bulunmasının, ortak film ve televizyon çalışmalarının yapılması için çok iyi bir zeminin olduğunu söyledi.

Böyle bir sinerjinin İran ve Türk milletlerince memnuniyetle karşılandığından şüphesi olmadığını ifade eden Soltanzadeh, "Bölgedeki bütün milletler de bunu memnuniyetle karşılayacaktır. Çünkü hepsinin kökleri İran ve Türkiye'nin kültürel, medeniyet ve dini değerlerine dayanmaktadır. İki milletin sayısız ortak mirasından sadece biri olan Mevlana üzerine kurulu ve çok yakında iki ülke sinemalarında vizyona girecek olan "Aşkın Sarhoşu" ortak filmi sadece bir örnektir ve benzeri yüzlercesi olabilir." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Fevzi Polat ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz'ın konuşmasının ardından İranlı Parsa Haif Müzik Grubu dinleti sundu.

Festival kapsamında İran ve Erzurum karma fotoğraf ve hüsnü hat sergisi açıldı. Programda ayrıca İranlı Samira Sametzade tarafından, İran coğrafyasında yaklaşık 2 bin yıldır 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gecede kurulan "Yelda Sofrası" kuruldu.

Film, belgesel, animasyon, deneysel, kurgusal ve kamu spotu kategorilerinde gerçekleştirilen festival 25 Aralık'ta sona erecek.

17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı
17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı
17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı
17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı
17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı

Atatürk Üniversitesi, Film Festivali, Film, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı - Son Dakika


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