Son Dakika Haberleri: 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi

1 saat önce

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya'da başladı.

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, System.String[]
Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya'da başladı.

Dernek Başkanı Bülent Ülkar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, takım doktorluğunun spor hekimliğinin ana konularından biri olduğunu dile getirdi.

Spor müsabakalarında hem yaralanma hem de ani ölümlerin önlenmesi için çalıştıklarını aktaran Ülkar, düzenlenen kongrelerle bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışından spor hekimleri ile kulüp doktorlarından oluşan 120 hekimin katıldığı kongre, yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:31 Kaynak: AA

serik, Türkiye, Antalya, Spor
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