Son Dakika Haberleri: 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali
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17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali

1 saat önce

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

" Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.
Akçakoca Limanı'nda düzenlenen konserde, genç şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.
Özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu konserde, katılımcılar hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, katılımcılara teşekkür etti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Aleyna Tilki'ye çiçek takdim ettiği etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:33 Kaynak: AA
Aleyna Tilki, Akçakoca, Güncel
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