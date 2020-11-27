17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması birincisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi oldu - Son Dakika

17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda 67 takım arasından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birinci oldu

MSKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nın sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmayı gerektiren, sektörü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunan 17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda öğrencilerin büyük bir başarı elde ettiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda, Türkiye genelinde program adında "lojistik" kelimesi bulunan meslek yüksekokullarının katıldığı "C Kategorisinde", Dalaman Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü öğrencilerimiz Üniversitemizi başarıyla temsil etti. Dalaman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı'nın desteklediği, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Kadir Aydoğan'ın koordinatörlüğünde bulunan Dalaman Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü öğrencileri Buse Bilcen, Fethiye Çağla Özay, Tunahan Demirezen'den oluşan ekip, yarışmaya katılan 67 takım arasından birinci olmayı başardı."

Açıklamada, Lojistik Bölümünün 2016 ile 2017 yıllarında da aynı yarışmada birincilik ödülünün sahibi oldukları hatırlatıldı.