17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası başladı

Organizasyonda Türkiye'yi Ayşegül Yemişen , Nurgül Yılmaz , Nisanur Tuncer, Nurullah Saraç, Abdulsamet Özdemir, Ayça Özgür, Mustafa Arkan, Firdevs Karaaslan, Cansu Erçetin, Hasan Berkay Günbaz, Yasemen Bektaş, Taha Emirhan Budak ve Kerem Çınar temsil ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gniezno kentinde düzenlenen organizasyonda, 35 ülkenin mücadele ettiği takım müsabakaları 3 Eylül 'de sona erecek.

Polonya 'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, takım müsabakalarıyla başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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