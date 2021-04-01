17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonunun organize ettiği 17 Yaş Altı Badminton Milli Takım Seçme Müsabakaları Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelere 56 kulüpten 158 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda milli takıma seçilen sporcular şunlar:

Buğra Aktaş, Furkan Saraç, Miraç Kantar, Anıl Ulaç Atan, Emre Ayık, Buğra Kaan Göksel, Burak Mert Alkaya, Muhammet Hanife Mutlu, Berat Ayindi, Cansu Erçetin, Nurgül Yılmaz, Tuğçe Damar, Ravza Bodur, Tuğçenur Korkmaz, Firdevs Karaaslan, Beren Üstünkaya, Sinem Yıldız, Sudenaz Duyar, İrem Uysal.

Milli sporcular, 21-23 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek 17 Yaş Zagreb Açık Badminton Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Seçmeler süresince pandemi kurallarını uyguladık, hiçbir vaka çıkmaması bizi mutlu etti. Badminton camiamıza pandemi kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.