17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası 2. raunt elemesindeki rakipleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 5-7 Mayıs tarihlerinde Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde Portekiz, Avusturya ve İspanya ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

5 Mayıs Çarşamba

TSİ 19.00 Avusturya-Türkiye

6 Mayıs Perşembe

TSİ 19.00 Türkiye-İspanya

7 Mayıs Cuma

TSİ 22.00 Türkiye-Portekiz

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.