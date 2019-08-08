17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası
24 dakika önce
İtalya'da süren 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, İsrail'e 22-20 yenildi.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: AA
'da süren 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa
Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye
, İsrail
'e 22-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Pescara
kentindeki müsabakanın ilk yarısı ise 12-12 beraberlikle sonuçlandı.
Milliler, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.
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