Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası
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17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası

24 dakika önce

İtalya'da süren 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, İsrail'e 22-20 yenildi.

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İtalya'da süren 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, İsrail'e 22-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Pescara kentindeki müsabakanın ilk yarısı ise 12-12 beraberlikle sonuçlandı.
Milliler, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye, İsrail, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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