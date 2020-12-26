17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı - Son Dakika

17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

26.12.2020 19:41
17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.

ICT Spor Kulübünden Mehmet Erdem Durul altın, Anka Eskrim Spor Kulübünden Furkan Yaman gümüş, İzmir'den ferdi katılımcı Arda Aygün ile Olympia Eskrim Spor Kulübünden Bertuğ Cimo ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva, yarın yapılacak kızlar kategorisi karşılamalarıyla tamamlanacak.

Adıyaman, Türkiye, ESKRİM, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı - Son Dakika Spor


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