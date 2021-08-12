17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın 16-28 Ağustos tarihlerinde yapacağı kampın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarını burada sürdürecek olan milliler, 24 Ağustos'ta Hırvatistan'a giderek Hırvatistan'la iki hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşma 25 Ağustos'ta, ikinci müsabaka ise 27 Ağustos'ta başkent Zagreb'de yapılacak. Ay-yıldızlılar, 28 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek.

Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirdağ yönetimindeki millilerin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Begümsu Akay, Beyza Solak (TSG Hoffenheim 1899), Şeyma Özdemir, Berfin Elif Ceylan, Nihal Saraç, Buse İşçi (Konak Belediyespor), Yağmur Değirmenci (Karabük Gençlikspor), Buse Nur İnce (Karadeniz Ereğli Belediyespor), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Leyla Bektaş (Grasshopper Club Zürich), Tuana Yılmaz (Dudullu), Yuna Demir (VfL Sindelfingen) Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Gülay Kiraz (Boyabat Çeltik Spor), Işılsu Işıldak (FC Iserlohn), İrem Ekiz (Hannover 96), Sena Akyürek (Stabaek JF), Sevda Öngan (Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor), Sıla Eldireklioğlu (Horozkent Spor), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club), Aleyna Eslem Topsu (Paris Saint-Germain), Mine Yıldız (Fatih Vatan Spor), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor).