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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı
6 saat önce
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynadığı hazırlık maçı 3-3 berabere bitti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:00 Kaynak: AA
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynadığı hazırlık maçı 3-3 berabere bitti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 9 ve 35. dakikalarda Mesude Alayont, 31. dakikada Damla Yıldız kaydetti. Rusya'nın gollerini 16. dakikada Polina Semina, 49 ve 58. dakikalarda Daria Golovina attı.
Ay-yıldızlı takım, Rusya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazanmıştı.
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