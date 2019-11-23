Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı
Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı

6 saat önce

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynadığı hazırlık maçı 3-3 berabere bitti.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı, System.String[]

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynadığı hazırlık maçı 3-3 berabere bitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 9 ve 35. dakikalarda Mesude Alayont, 31. dakikada Damla Yıldız kaydetti. Rusya'nın gollerini 16. dakikada Polina Semina, 49 ve 58. dakikalarda Daria Golovina attı.

Ay-yıldızlı takım, Rusya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazanmıştı.

Futbol, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]