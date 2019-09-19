Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

1 saat önce

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Romanya ile 4-4 berabere kaldı.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu, System.String[]

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Romanya ile 4-4 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Moldova'da düzenlenen eleme turundaki ilk müsabakasında Romanya ile karşılaştı.

Mücadelede ay-yıldızlı takımın gollerini 44 ve 90+8. dakikalarda Mesude Alayont, 66 ile 76. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Romanya'nın gollerini ise 12. dakikada Cristina Botojel, 75. dakikada Ioana Balaceanu, 49 ve 56. dakikalarda Adina Borodi attı.

Romanya'da Botojel, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Türkiye, eleme turundaki ikinci maçını 22 Eylül Pazar günü Moldova ile yapacak.

Romanya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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